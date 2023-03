Magistrato militare dichiara il “non luogo a procedere” per un militare sprovvisto di Green pass

Roma, 21 mar 2023 – Un giudice, Andrea Cruciani, ha emesso una sentenza che diventerà una pietra miliare nella storia della giurisprudenza italiana.

Lo scorso 10 marzo ha dichiarato il “non luogo a procedere” nei confronti di un militare “in ordine al reato ascrittogli di forzata consegna perché il fatto non sussiste”. L’esemplarità di questa sentenza sta nelle motivazioni, puntuali e sostanziate dalla “pregressa costante giurisprudenza della Corte Costituzionale”, ante 2023, che il giudice Cruciani ha esplicitato e sostenuto fermamente nelle venti pagine della sentenza.

Il militare, senz’altro un graduato come si evince dal testo della sentenza, era stato imputato di “forzata consegna” perché “presentatosi in abiti civili” dinanzi al Corpo di guardia della sua caserma, si era introdotto clandestinamente nella struttura “dopo che i militari comandati di servizio di vigilanza gli avevano rappresentato che non poteva accedere in quanto sprovvisto della certificazione verde covid 19 (c.d. Green pass) e gli avevano intimato di attendere al varco di accesso l’arrivo dei superiori”.

Nonostante ciò, il militare, le cui generalità sono state cancellate nel documento che sta girando in internet, “forzava le consegne dei predetti militari che imponevano di vietare l’accesso del personale sprovvisto del relativo certificato” e “approfittando di un momento di distrazione dei militari addetti al controllo, entrava nella palazzina, effettuava la vidimazione elettronica della propria presenza in entrata ed in uscita. Con l’aggravante del grado rivestito”.

