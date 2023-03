Criticità nella corresponsione dei ticket restaurant nei reparti della Regione Lazio. Si.Na.Fi – Sindacato Nazionale Finanzieri

Roma, 23 mar 2023 – SINAFI – La scrivente Organizzazione Sindacale ha ricevuto numerose segnalazioni, pervenute da personale in servizio presso Reparti della Regione Lazio, concernenti alcune disposizioni ricevute, mediante le quali sarebbe stata comunicata una situazione deficitaria riguardante la corresponsione dei ticket restaurant agli aventi diritto, relativamente all’anno in corso.

Nello specifico, sarebbe stato rappresentato che le esigue risorse economiche stanziate, attinenti ai relativi capitoli di spesa, non consentirebbero di soddisfare nemmeno la quota mensile pro capite fissata per i Reparti senza mensa alla sede (8 ticket restaurant per ogni appartenente al Corpo avente diritto). Tale quota è stata calcolata esclusivamente sulla pianificazione oraria su cinque giorni lavorativi, cosiddetta “settimana corta”, e quindi sulle previste due giornate di rientro settimanali.

Per queste ragioni e nella considerazione che l’Amministrazione abbia un obbligo ben preciso di garantire il pasto agli aventi titolo, il SINAFI é intervenuto a tutela del personale interessato scrivendo una dettagliata lettera al Comando Generale ed al Comandante Regionale Lazio.

Clicca qui per leggere la lettera.

.