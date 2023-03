Difesa, Rauti in Libano: “Presenza militari italiani necessaria. Libano chiave stabilità Medio oriente e Mediterraneo allargato”

Roma, 23 mar 2023 – PARTE DI ARTICOLO TRATTO DA .lavocedelpatriota.it – Terzo giorno di missione in Libano per il sottosegretario alla Difesa Isabella Rauti che oggi, a Shama, nel quartier generale del settore ovest di Unifil, al comando del generale di brigata Roberto Vergori, ha incontrato i caschi blu italiani.

“Il Libano è il teatro operativo e di stabilità con il maggior numero di militari italiani schierati – ha detto Rauti – l’Italia, infatti, è la seconda per numero di personale impiegato delle 48 nazioni di Unifil, 17 sotto il comando del Regional Command West a guida italiana”.

Per Rauti, “il Libano è la chiave della stabilità del Medio oriente e del Mediterraneo allargato. Questa regione è un quadrante strategico per la pace e per gli equilibri geopolitici globali e l’Italia sente fortemente l’antico legame di amicizia e di collaborazione con la ‘Terra dei cedri’ e l’affinità di una comune identità mediterranea”. L’ARTICOLO COMPLETO CONTINUA QUI >>>

.