Fino a 40mila certificati falsi per il rinnovo o rilascio delle patenti: arrestato tenente colonnello medico

Roma, 23 mar 2023 – Blitz dei carabinieri in autoscuole e agenzie di pratiche auto di Puglia (Bari, Foggia e Taranto) e Venezia, dove è in corso l’esecuzione di 13 misure cautelari nei confronti di un tenente colonnello medico dell’aeronautica militare, della sua assistente e dei titolari delle attività coinvolte. Gravi i reati contestati: falso in atto pubblico in concorso, accesso abusivo a sistema informatico e detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a servizi informatici o telematici.

Dei soggetti coinvolti, due – il tenente colonnello medico e la collaboratrice – sono sottoposti agli arresti domiciliari; sette, i titolari di autoscuole ed agenzie di pratiche auto, all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria; gli altri quattro, anch’essi titolari di autoscuole ed agenzie, colpiti dal divieto di esercitare la professione per dodici mesi). Il provvedimento è stato emesso dal Gip del Tribunale di Bari. I reati contestati sono stati a Bari, Foggia, Taranto e Venezia tra il 2021 ed il 2022.

L’esecuzione dell’ordinanza costituisce l’epilogo di una complessa attività investigativa condotta dai militari di Bari e coordinata dalla Procura militare della repubblica di Napoli, nel corso della quale, oltre a riscontrare il compimento di numerosi reati militari (truffa militare continuata pluriaggravata in concorso e simulazione d’infermità continuata aggravata in concorso), è emerso che l’ufficiale medico, nella sua qualità di “medico accertatore”, tra il 2018 e il 2022, aveva emesso un numero elevatissimo di certificati medici (oltre 40.000) attestanti l’accertamento dei requisiti psicofisici per il rilascio/rinnovo di patenti di guida.

CONTINUA A LEGGERE foggiatoday.it>>>>>