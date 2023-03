Ramadan: Ordinariato militare, gli auguri ai militari di religione musulmana

Roma, 23 mar 2023 – AGENSIR. “Sia un mese ricco di benedizioni divine e crescita spirituale. Digiuno, preghiera, elemosina e altre pratiche pie, ci avvicinano a Dio nostro Creatore e a tutti coloro con i quali viviamo e lavoriamo, aiutandoci a continuare il cammino sulla strada della fraternità”.

Sono queste le parole riportate nel messaggio per gli auguri fraterni inviato a tutti i militari italiani di religione musulmana in occasione dell'inizio del Ramadan, da parte dell'arcivescovo ordinario militare per l'Italia (Omi), mons. Santo Marcianò e i cappellani militari.

