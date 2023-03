DIFESA. Struttura di supporto al Responsabile della corruzione e per la trasparenza del Ministero della Difesa.

Roma, 23 mar 2023 – Decreto ministeriale 28 febbraio 2003 (Difesa). Il Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza del Ministero della difesa, per l’espletamento delle proprie funzioni si avvale della struttura di supporto costituita in via sperimentale con il decreto del Ministro della difesa 21 gennaio 2016.

La denominazione, l’ordinamento, le funzioni e la dotazione organica sono rimodulati dagli allegati “A”, “B” e “C” che costituiscono parte integrante del presente decreto, disponibile cliccando qui >>>



.