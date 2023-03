IL S.I.A.M.O. ESERCITO APPRODA IN LOMBARDIA

Roma, 24 mar 2023 – Il S.I.A.M.O. in tour approda in Lombardia recandosi al mattino nella Caserma “Santa Barbara” di Milano, sede del 1° Reggimento Trasmissioni e, nel primo pomeriggio al 33° Reggimento Supporto Tattico e Logistico “Ambrosiano” di Solbiate Olona (VA).

“È davvero un’emozione unica poter raccontarvi cos’è il S.I.A.M.O. Esercito e cosa può offrire ad ognuno di voi” – ha esordito il Segretario Regionale della Lombardia – Elettra RIGONI.

In entrambe le caserme l’affluenza e l’interesse per la nostra realtà sindacale sono state molto alte, al 1° Reggimento Trasmissioni è stata adibita, oltre ad una sala con ricettività di circa 50 persone, anche un’ulteriore aula collegata in remoto, a testimonianza di una grande sensibilità dei Comandi verso la tematica sindacale e di come i Dirigenti Locali Michele LANDOLFI e Sabato LEONE siano punti di riferimento importanti per i propri colleghi di ogni ordine e grado.

Al 33° Reggimento Supporto Tattico e Logistico “Ambrosiano” grazie alla stima ed alla considerazione che la nostra Dirigente Giulia FANELLI si è costruita in anni di abnegazione rivolta verso il supportare chiunque ne avesse necessità, abbiamo avuto a disposizione un hangar gremito di militari interessati a conoscere la nostra importante realtà associativa.

L’interesse dei presenti è stato rivolto principalmente alla tutela legale che il nostro Sindacato fornisce ai propri iscritti e alle attività che quotidianamente vengono svolte dal Dipartimento Genitorialità a garanzia di una coesistenza sostenibile e dignitosa tra l’essere un militare ed, allo stesso tempo, l’essere un genitore.

“È stata una giornata storica per il S.I.A.M.O. Esercito in Lombardia. La prima tappa di un tour che ha suscitato molto interesse e ha visto la partecipazione attiva di molte persone. È stata un’esperienza arricchente.” – afferma il Segretario Elettra RIGONI.

“Ci sentiamo orgogliosi dei riscontri che riceviamo da parte del personale con le stellette, e consci della responsabilità che questo riconoscimento comporta, siamo sempre più convinti che le scelte fatte ed i progetti in corso d’opera siano in aderenza con le principali necessità degli uomini e delle donne che vestono la nostra uniforme.” Queste le parole del Responsabile Nazionale dell’Ufficio stampa e della Comunicazione Michele TOSO.

LA SEGRETERIA DELLA REGIONE LOMBARDIA

S.I.A.M.O. Esercito