TORINO, USIF PIEMONTE AL CONVEGNO UNMS PER ARRICCHIRE COMPETENZA E PROFESSIONALITA’ DA METTERE AL SERVIZIO DEI COLLEGHI

Roma, 25 mar 2023 – Continuano le iniziative e gli incontri organizzati con realtà locali nell’ottica di condividere le iniziative e le esperienze a tutela del personale. Nel pomeriggio di Venerdì 24 marzo 2023, il direttivo USIF del Piemonte è stato invitato presso il Circolo Unificato dell’Esercito, per prendere parte ad un incontro organizzato dalla Sezione Provinciale di Torino dell’ U.N.M.S..

L’evento ha visto la partecipazione delle rappresentanze sindacali locali del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico. USIF, quale unica sigla sindacale delle fiamme gialle presente all’evento, ha fornito il suo contributo attraverso l’intervento del Segretario Provinciale di Torino – Antonino Esposito.

I relatori, dottoressa Michela Allodi, l’avvocato Silvana Borrelli e il Generale Vittorio Ghiotto hanno affrontato il tema delle tutele del personale in servizio, con riferimento agli istituti delle cause di servizio e ad esse collegati, nonché agli altri benefici sociali in presenza di invalidità.

“Ancora una volta, il confronto e la condivisione delle esperienze, anche attraverso le relazioni con altre rappresentanze sindacali, è risultato foriero di crescita e arricchimento professionale per i responsabili locali dell’USIF che sapranno, ancor di più, fornire valido supporto e sostegno alle richieste dei colleghi iscritti al Sindacato dei Finanzieri”. Lo comunica in nota il Segretario regionale Piemonte – Mirko Saturno.