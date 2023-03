DIFESA MILITARE / Crosetto lancia l’allarme: “Nei prossimi anni avremo bisogno di difenderci”

Roma, 26 mar 2023 – Parte di articolo tratto da liberoquotidiano.it – L’annuncio del posizionamento di armi nucleari tattiche in Bielorussia, a un passo dall’Unione europea, preoccupa. E così anche l’Italia è costretta a prendere provvedimenti. Guido Crosetto, ministro della Difesa, si dice abbastanza sicuro che “Putin non arriverà al nucleare ma temo che sarà una guerra molto lunga che verrà portata avanti con il sacrificio di tante vite.

E Putin è disposto a farlo”. Intervistato da Myrta Merlino in videocollegamento dalla sede dell’Onu di New York in occasione del forum ‘Change The World’, il co-fondatore di Fratelli d’Italia pensa ai prossimi passi: “Non è un problema di riarmarsi ma di pensare a sistemi di difesa complessi, perché nei prossimi anni avremo bisogno di difenderci”. L’ARTICOLO CONTINUA QUI >>>

