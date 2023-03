Esito assemblea sindacale tenuta dal Sindacato Libera Rappresentanza dei Militari presso la caserma Scianna di Palermo

Roma, 26 mar 2023 – Riceviamo e pubblichiamo.

Si è tenuto, lunedì 20 marzo c.a. il primo di una serie d’incontri pianificati che vedranno impegnata l’Associazione sindacale in tutto il territorio Nazionale.

Curiosità per l’evento e partecipazione massiccia del personale dei reparti hanno dato modo di divulgare tutta una serie di tematiche ed informazioni di carattere sindacale.

È stata dunque l’occasione per fare il punto della situazione e presentare, a tutti i militari dell’Esercito convenuti, linee programmatiche agevolazioni dedicate ai soci, progetti e risultati (importanti) ottenuti.

Nei prossimi giorni, il Sindacato continuerà le concordate visite ai Reparti della Sicilia, per poi spostarsi in Puglia e via via toccare tutti i Regarti della nostra Forza Armata. Anche i più piccoli e disagiati!

Perchè con Libera Rappresentanza dei Militari, NESSUNO sarà lasciato indietro.

La Segreteria Nazionale.