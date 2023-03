FESI 2022 ARMA DEI CARABINIERI / Decreto del Ministro della Difesa per l’attribuzione dei – compensi del Fondo per l’Efficienza dei Servizi Istituzionali (FESI) anno 2022

Roma, 27 mar 2023 – Di seguito diamo informazione della nota diffusa dal Comando generale dell’Arma dei Carabinieri del 27-3-23:



“In data odierna è stato trasmesso al Ministero della Difesa lo schema del decreto per la corresponsione dei compensi del Fondo per l’Efficienza dei Servizi Istituzionali (FESI) riferito all’anno 2022 a favore di tutto il personale dell’Arma cd. “contrattualizzato” (da Car. a Cap.), predisposto secondo i criteri condivisi con il Co.Ce.R..

In sintesi, sono stati confermati i criteri definiti lo scorso anno, ad eccezione della cd. effettiva presenza in servizio (soppressa poiché, come noto, non sono più disponibili le risorse che erano state accordate l’anno scorso per effetto della mancata “chiusura” del contratto di lavoro al 30 giugno 2021), con tre elementi di novità:

− incremento dei compensi destinati a tutto il personale di 66€/anno;

− attribuzione di un compenso specifico per il personale in servizio presso gli

Squadroni Eliportati Carabinieri Cacciatori (30€/mese);

− impiego delle disponibilità residue (dopo il pagamento dei compensi) e delle

risorse incrementali che la Legge di Bilancio 2022 ha stanziato per i

trattamenti accessori del personale e che saranno accordate con un DPCM in

via di perfezionamento, per riconoscere un emolumento una tantum in egual

misura a tutti i militari interessati (ad oggi, stimato in circa 70€/pro capite).

Come di consueto, lo schema di provvedimento sarà sottoposto alla firma del Signor Ministro e al successivo controllo di regolarità amministrativa e contabile dell’Ufficio Centrale del Bilancio presso il medesimo Dicastero.

Al termine del suddetto iter, si procederà ai relativi pagamenti delle spettanze a tutto il personale interessato, con il primo statino paga utile (auspicabilmente, giugno 2023)”.