ANSI, domani l’inaugurazione della sezione di Macerata Campania (CE) intitolata al Luogotenente dei Carabinieri Baldassarre Nero

Roma, 28 mar 2023 – Sarà inaugurata domani, mercoledì 29 marzo 2023, a Macerata Campania (Caserta), la sede locale dell’Associazione Nazionale Sottufficiali d’Italia, intitolata alla memoria del Luogotenente dei Carabinieri Baldassarre Nero, decorato nel 2012 con la medaglia d’argento al valore dell’Arma, scomparso due anni fa a causa del Covid. Lo annunciano il presidente nazionale Gaetano Ruocco e quello sezionale Pasquale Iannotta, che invitano la cittadinanza a partecipare alla cerimonia.

Alla manifestazione parteciperanno autorità civili e militari, la Fanfara del 10° Reggimento Carabinieri e gli alunni dell’Istituto Comprensivo ad indirizzo musicale, Il programma prevede alle 10 una Santa Messa officiata da Don Rosario Ventriglia nella chiesa di San Martino Vescovo; alle 11 la deposizione di una corona d’alloro ai Caduti, la scopertura di una targa commemorativa del Luogotenente Nero e il tradizionale taglio del nastro. Seguiranno gli interventi del Presidente dell’ANSI e delle autorità.

“Ringrazio il Sindaco Stefano Antonio Cioffi che ha favorito l’apertura della nostra sede – dichiara Pasquale Iannotta, presidente della sezione ANSI di Macerata Campania – un plauso al consiglio direttivo sezionale e agli iscritti che si sono adoperati per la buona riuscita di questo evento al quale invito a partecipare la cittadinanza e le associazioni d’arma.”

“L’apertura di una nuova sezione– dichiara il presidente nazionale dell’ANSI, Cavalier Gaetano Ruocco – è sintomatica del grande rilancio del nostro sodalizio in tutta Italia e all’estero. Dedicarla a un Maresciallo dei Carabinieri è un segnale importante per la comunità cittadina e le giovani generazioni che devono essere al fianco delle Forze dell’Ordine nel contrasto delle organizzazioni criminali. Infine – conclude il presidente dell’ANSI – in occasione dei 100 anni dalla fondazione dell’Aeronautica Militare porgo gli auguri all’Arma Azzura, degna madre di tanti Eroi.”

ANSI, associazione nazionale sottufficiali d’Italia

28 marzo 2023