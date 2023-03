Bomba nell’auto di un finanziere, vivo per miracolo

Roma, 28 mar 2023 – Vivo per miracolo il maggiore della Guardia di Finanza di 35 anni in servizio a Napoli ma residente nel comune flegreo di Bacoli.

Era in auto quando si è sviluppato un incendio all’interno della vettura dove era stato posizionato un ordigno artigianale che non è esploso subito, dando il tempo al militare di mettersi in salvo ed evitare gravi ustioni.

L’esplosione si è poi verificata pochi secondi dopo con l’onda d’urto che ha scaraventato il 35enne per pochi metri. Le fiamme sono state poi domate dai vigili del fuoco.

Indagini in corso da parte dei carabinieri della Compagnia di Pozzuoli su quanto avvenuto…..

