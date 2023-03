Roma, 28 mar 2023 – 42 anni, Nazareno Gennari, sottufficiale della Marina Militare, ha perso la vita due giorna fa a Manduria, in seguito ad un incidente stradale.

L’uomo viaggiava in sella alla sua moto, quando, per cause da accertare, è finito sull’asfalto concludendo la corsa contro un’auto parcheggiata. Soccorso è stato trasportato in ospedale, ma purtroppo non ce l’ha fatta. <<<FONTE>>>