Detrazioni fiscali per i figli a carico, le novità

Roma, 28 mar 2023 – Il legislatore ha introdotto alcune novità relative alle detrazioni per i figli a carico, ed è opportuno che i contribuenti le conoscano al fine di evitare errori.

Tali modifiche hanno un impatto sulla dichiarazione dei redditi 2023, a cominciare dal fatto che il nuovo assegno unico – entrato in vigore proprio a marzo del 2022 – ingloba gran parte delle detrazioni così come venivano intese in passato. Questo aspetto, che spieghiamo meglio sotto, deve essere tenuto presente quando si compila la dichiarazione dei redditi.

Prima di approfondire, occorre ricordare che si parla di detrazioni, ossia importi che vanno sottratti all’Irpef e non di deduzioni, che sono gli importi che si sottraggono al reddito imponibile.

L’introduzione del nuovo assegno unico universale, misura pensata per le famiglie con figli minori di 21 anni o disabili, ha rimescolato il concetto canonico di detrazione fiscale.

Quindi, a titolo di chiarezza, a partire dal mese di marzo del 2022 l’assegno unico sostituisce le detrazioni concesse per:

i figli a carico che non hanno ancora raggiunto i 21 anni di età

i figli a carico che hanno meno di 3 anni di età

i figli a carico portatori di handicap

L’assegno unico, oltre ad avere escluso delle specifiche detrazioni, è nato per sostituire queste misure:

assegno di natalità o bonus bebè (e premio alla nascita)

assegno per il nucleo familiare (Anf), l’assegno che viene erogato dall’Inps e anticipato dal datore di lavoro ogni mese

assegno familiare

fondo di sostegno alla natalità

assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori

Il bonus asilo nido – è bene ribadirlo – rimane fuori dal raggio di assorbimento operato dall’assegno unico e rimane quindi indipendentemente dalle novità introdotte.

