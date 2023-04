Per il ministro Crosetto il continuo ripristino delle scorte di armi è “fisiologico”

Roma, 31 mar 2023 – Un “continuo ripianamento delle scorte” di armi è “fisiologico”, dice il ministro Crosetto, indipendentemente da quanto abbiamo inviato in Ucraina in questi anni. Conte replica: “Non c’è nulla di fisiologico, governo è schienato sulla Nato”.

L'Italia deve ricomprare tutte le armi che, con cinque decreti, ha inviato in Ucraina. Guido Crosetto, ministro della Difesa, non ha mai nascosto che quanto dato a Kiev vada in qualche modo ripristinato. Ma ora dice che un "continuo ripianamento" è fisiologico, mettendosi in linea con quanto sostenuto dalla presidente del Consiglio, secondo cui inviare armi all'Ucraina non comporta un esborso di spese per l'Italia.

