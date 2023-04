Cavo Dragone, ‘i rulli dei tamburi di guerra non sono lontani’

Roma, 1 apr 2023 – (ANSA) – “Sentiamo non lontani i rulli dei tamburi di guerra, alle soglie dell’Europa. L’Italia, come tutte le nazioni che hanno aderito a sostenere l’Ucraina, ha reagito in maniera opportuna e le cose stanno andando in una certa maniera proprio perchè la comunità internazionale ha fatto scudo, ha deciso di opporsi a un atto di vile aggressione.

Per fare ciò, per raccogliere queste sfide, occorre una professionalità, una grande motivazione che riuscirete a ottenere iniziando bene questo ciclo formativo”.

Lo ha detto il capo di Stato maggiore della Difesa, ammiraglio di squadra Giuseppe Cavo Dragone, intervenendo a Taranto al giuramento solenne interforze degli allievi del 25esimo corso normali marescialli della scuola sottufficiali della Marina militare e degli allievi del 141esimo corso della scuola allievi Carabinieri. (ANSA).