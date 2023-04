TRASPORTI SICILIA ED ISOLE MINORI – RAPPRESENTANZA DEL SINDACATO NAZIONALE MARINA- SI.NA.M. HA INCONTRATO L’ASSESSORE REGIONALE SICILIANA ALLE INFRASTRUTTURE E ALLA MOBILITÀ, ON. ALESSANDRO ARICÒ

Roma, 1 apr 2023 – Palermo: Il giorno 28 marzo c.m. una delegazione della Segreteria Regionale SI.NA.G. Sicilia, ha incontrato l’assessore Regionale Siciliana, On. Alessandro ARICÒ.

La delegazione composta da Riccardo CARUSO (Segretario Vicario per la Sicilia Occidentale) e Giuseppe PRIVITERA (Referente delegato dalla Segreteria Nazionale), ha preliminarmente portato i saluti del Segretario Generale Nazionale, Pasquale DE VITA, per poi attestare il proprio più sentito ringraziamento per la gratuità degli spostamenti sui mezzi di trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano su gomma e per le isole minori e su rotaia per Forze Armate e di Polizia, mediante l ’approvazione dell’emendamento in Commissione Bilancio all’ARS e di conseguenza il rilascio del decreto dell’assessorato regionale.

Con l’occasione la delegazione del SI.NA.M. ha ribadito come in precedenza con l’incontro avvenuto nel mese di febbraio con il Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, On. Gaetano CALVAGNO, evidenziato la delicata problematica relativa ai collegamenti marittimi sulla tratta Villa S. Giovanni – Messina.

Infatti giova ricordare che all’inizio del 2023 si era riproposta l’annosa quaestio relativa alle tariffe dei trasporti marittimi, oggetto di notevoli rincari in aggravio del personale militare, appartenente al Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera ed alla Marina Militare, in servizio sulle isole minori della Regione Sicilia.

L’On. Alessandro ARICÒ, dopo aver ascoltato i portavoce del SI.NA.M., ha manifestato il proprio impegno alla risoluzione delle problematiche legate ai trasporti pubblici in Sicilia, a favore dei servitori dello Stato in divisa, in particolare la tratta Villa S. Giovanni – Messina, che quotidianamente affliggono gli instancabili servitori dello stato/lavoratori delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera e Marina Militare impiegati sullo stupendo territorio della Trinacria.

A conclusione dell’incontro il Riccardo CARUSO (Segretario Vicario per la Sicilia Occidentale) e Giuseppe PRIVITERA (Referente delegato dalla Segreteria Nazionale), in Rappresentanza del Segretario Generale Nazionale e Regionale del SI.NA.M., quale attestazione di gratitudine per la disponibilità e l’impegno più volte mostrato hanno fatto omaggio di un crest del Sindacato Nazionale Marina all’On. ARICÒ.

Palermo, 29 Marzo 2023

La Segreteria Regionale SI.NA.M.

SICILIA