Al “Vinitaly” i prodotti a marchio Esercito 1659 e Farmaceutico militare

Roma, 4 apr 2023 – Per la prima volta l’Esercito è presente alla manifestazione “Sol&Agrifood – Vinitaly” con uno stand di prodotti enogastronomici delle società licenziatarie Fonderia del Cacao, Antica Distilleria Petrone, Dielle Caffè e Tenute Piccini. Nei quattro giorni dedicati alla rassegna dell’agroalimentare italiano d’eccellenza, il brand “Esercito 1659” farà rivivere alcune tradizioni alimentari che hanno segnato la storia del mondo militare rendendoli disponibili in commercio.

Parliamo del Cioccolato Militare dell’Esercito, un fondente al 70% avvolto nel suo storico packaging, ora come allora parte integrante della “Razione K” utilizzata dai militari in attività operative, con l’obiettivo di contribuire a rafforzare e sottolineare il primato italiano nel settore. Inoltre immancabili al “Sol&Agrifood – Vinitaly” anche i prodotti legati al mondo del caffè di qualità della società Dielle Caffè. Saranno anche presenti il vino “Rosso d’Italia – La Compagnia” delle Tenute Piccini, un blend di uve rosse tratte da diverse zone del Paese che ben rappresentano l’essenza della militarità e il “Liquore al Latte di Bufala” realizzata dall’Antica Distilleria Petrone, un distillato alla crema prelibatezza campana.

Non mancheranno anche i prodotti simbolo dello Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare, unità produttiva dell’Agenzia Industrie Difesa, quali il “Cordiale” o “l’Elisir di China” memorie storiche e nicchie dell’eccellenza alimentare che hanno accompagnato generazioni di soldati italiani.

Il Cioccolato Militare fa parte della razione giornaliera fin dal 1937 in quanto gustoso, energico e facilmente trasportabile. Inoltre, è forte la volontà di tutelare l’ambiente con il riutilizzo di materiali: le vecchie cassette di primo soccorso dell’Esercito hanno ripreso vita diventando un originale packaging per generi di “pronto conforto”, contenenti una degustazione di cioccolato. Attese per il futuro ulteriori novità nel packaging con il riutilizzo di altri materiali fortemente identitari non più in uso alle Forze armate.

In sintesi, una consolidata sinergia che vede l’istituzione e la società licenziatarie del brand “Esercito 1659” impegnate nella promozione e diffusione della cultura del benessere alimentare mediante l’utilizzo di materie prime d’eccellenza che si aggiunge alla lodevole opera dello Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare che, prosegue tutt’oggi la produzione di quei farmaci “orfani” sui quali l’industria privata non investe per scarsi margini di profitto e necessari per molti malati di patologie rare. <<<FONTE>>>