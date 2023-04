SPECIFICO COMPENSO A FAVORE DI MAGGIORI E TENENTI COLONNELLI “FONDINO” – IN BUSTA PAGA AD APRILE.

Roma, 4 apr 2023 – Questa O.S. ha appreso che, con lo stipendio del corrente mese di aprile, dopo un lunghissimo iter burocratico, sarà corrisposto ai Maggiori e Tenenti Colonnelli, lo specifico compenso attribuito ai sensi dell’art. 1826-bis del Codice dell’Ordinamento Militare (cosiddetto “fondino”) riferito all’anno 2021.

Il compenso, istituito formalmente per valorizzare le specifiche funzioni di comando, controllo e direzione delle unità dipendenti, opera, di fatto, per compensare parzialmente al mancato riconoscimento del F.E.S.I., non più spettante agli Ufficiali superiori in questione dopo il riordino dei ruoli dell’anno 2017.

A latere di ogni considerazione, emerge un dato oggettivo, cioè la grandissima sperequazione tra gli importi corrisposti al personale del comparto Difesa e quello delle Forze di Polizia, anche ad ordinamento militare, a netto favore di quest’ultimo.

Il SIAMO Esercito auspica quindi che questa O.S. venga interessata all’interno dei futuri tavoli di concertazione per instaurare un sano confronto sui criteri di attribuzione da riconoscere e i conseguenti importi da distribuire, anche al fine di garantire maggiore equità, trasparenza e pari dignità all’interno del personale inquadrato nel comparto Difesa-Sicurezza.

IL DIRETTIVO NAZIONALE

S.I.A.M.O. Esercito