Nato, piano di aiuti militari pluriennale a Kiev

Roma, 5 apr 223 – Ritaglio di articolo tratto dall’ANSA.IT – Nel corso del Consiglio atlantico di oggi gli alleati “hanno deciso di offrire un programma di sostegno pluriennale all’Ucraina, in modo da rafforzare le forze armate di Kiev, la loro interoperabilità e il cammino vero gli standard Nato, poiché il futuro dell’Ucraina è all’interno della famiglia euroatlantica”.

Lo ha detto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg, precisando che al momento gli alleati stanno soddisfacendo le “esigenze immediate” mentre ora serve “rafforzare le istituzioni, gli standard e la dottrina” per sostenere il percorso verso la Nato di Kiev.

“Il 2% del pil per la difesa non deve essere un obiettivo nel distante futuro ma un impegno forte, in modo che il 2% sia davvero il minimo, e su questo mi aspetto un linguaggio chiaro al summit di Vilnius”, ha aggiunto il politico norvegese. L’ARTICOLO COMPLETO CONTINUA QUI >>>

.