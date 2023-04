Ok alle assunzioni nella Pa, 2.100 nelle forze dell’ordine

Roma, 6 apr 2023 – ANSA. Via libera del Cdm anche al decreto siccità. Slitta ancora il ddl concorrenza. Via libera dal Cdm al decreto siccità e allo schema di decreto legislativo per completare la rete Transeuropea dei trasporti. Ok anche al decreto con le assunzioni per la Pa, per rafforzare la capacità amministrativa della pubblica amministrazione.

Prosegue, invece, l’esame del ddl concorrenza ma slitta ancora il via libera da parte del Consiglio dei ministri.

Assunzioni nella Pa. Oltre tremila assunzioni nella Pubblica amministrazione, di cui i due terzi per le forze dell'ordine. Lo prevede il decreto con le assunzioni per la Pa, che punta a rafforzare la capacità amministrativa della pubblica amministrazione, approvato dal Consiglio dei ministri.

