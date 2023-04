Un ex militare italiano coinvolto nella fuga di Uss?

Roma, 6 apr 2023 – Un canale Telegram legato all’intelligence offre una versione dell’esfiltrazione: a organizzarla sarebbe stato un ufficiale italiano congedato, sposato con una donna russa e da almeno sei anni residente nel Paese.

Nell’esfiltrazione di Artem Uss, magnate russo e figlio del governatore di Krasnoyarsk, sarebbe stato coinvolto anche “un ex ufficiale delle forze speciali dell’esercito italiano, che vive a Mosca da più di sei anni”. È la ricostruzione, tutta da verificare in un contesto in cui la disinformazione è elemento centrale dello scenario internazionale segnato dall’invasione russa dell’Ucraina, di VChK-OGPU, un canale Telegram russo che in questi mesi di guerra ha dato prova di avere ottimi rapporti con l’intelligence di Mosca. L’ARTICOLO COMPLETO CONTINUA QUI >>>