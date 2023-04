Il governo vuole tagliare 10 miliardi dalle pensioni?

Roma, 12 apr 2023 – Lunedì 11 aprile è circolata molto su Twitter la notizia secondo cui il ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti avrebbe annunciato un taglio delle pensioni da 10 miliardi di euro. «Il ministro dell’Economia della Lega annuncia una diminuzione della spesa pensionistica di 10 miliardi. Alla voce presa in giro degli italiani», ha scritto sul social network il leader di Azione Carlo Calenda.

A sostegno di questa tesi in molti hanno condiviso un video in cui si vede lo stesso Giorgetti, durante un’audizione in una commissione parlamentare, parlare di un «intervento doloroso» da «circa 10 miliardi» sulle pensioni nei prossimi tre anni. Le parole del ministro sono state rilanciate su Twitter anche da Ultimora.net-POLITICS, un profilo che raccoglie notizie sulla politica spesso senza citare le fonti, ma poi il tweet è stato rimosso con le scuse ai lettori.

Ma come stanno davvero le cose? Perché si parla di un taglio alle pensioni da 10 miliardi di euro? Abbiamo fatto un po’ di chiarezza: il video che circola non è di questi giorni e parlare di “taglio” rischia di essere fuorviante.

Innanzitutto chiariamo che il video di Giorgetti che sta circolando in queste ore è stato registrato il 2 dicembre 2022, nella Sala del Mappamondo della Camera dei deputati, durante un’audizione di fronte alle commissioni Bilancio di Camera e Senato.

In quell’occasione il ministro stava presentando il disegno di legge di Bilancio per il 2023, una delle leggi più importanti dell’anno, perché spiega nel dettaglio come saranno spese le risorse pubbliche nei prossimi anni e per quali voci.

