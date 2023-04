Permessi per allattamento. Dopo le istanze del Sindacato L.R.M. ecco l’auspicata comunicazione dello Stato Maggiore dell’Esercito.

Roma, 12 apr 2023 – Riposi orari giornalieri dei genitori (c.d. riposi per allattamento). Arriva la tempestiva comunicazione dello SME 1° Reparto, in merito all’adeguamento, da parte dell’Amministrazione ed in particolare per il personale dell’Esercito Italiano, a quanto stabilito dal Consiglio di Stato riunito in plenaria per decidere sulla facoltà di usufruire dei permessi giornalieri di ore 2 per allattamento.

Questa Associazione Sindacale, in data 16 marzo 2023 aveva chiesto l’intervento del Sig. Capo di SME e del Capo del 1 Reparto atta ad anticipare le linee guida di PERSOMIL non ancora pervenute, al fine di “autorizzare” i Comandanti a dare seguito alle istanze formulate dal personale interessato.

Si esprime viva soddisfazione da parte degli iscritti al Sindacato L.R.M. che avevano evidenziato la presente problematica e chiesto l’intervento di questa Associazione Sindacale.

Di seguito le disposizioni delle SS.AA a firma del Capo del Primo Reparto ove si comunica ai Comandanti, la possibilità di concedere i permessi in parola in attesa delle linee guida di PERSOMIL.

ASSOCIAZIONE SINDACALE LIBERA RAPPRESENTANZA DEI MILITARI