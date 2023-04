“Equipaggiamento e dotazioni inadeguate presso i seggi elettorali del Friuli V.G.”. Il Si.Na.Fi – Sindacato Nazionale Finanzieri e Unarma Associazione Sindacale Carabinieri scrivono al Prefetto ed al Sindaco di Trieste.

Roma, 14 apr 2023 – SINAFI e UNARMA, in riferimento alle consultazioni elettorali tenutisi in Friuli V.G. le settimane scorse ed alle numerose segnalazioni ricevute, hanno inviato una lettera congiunta al Prefetto ed al Sindaco di Trieste, ognuna nella propria autonomia giuridica e rappresentativa, per segnalare l’inadeguatezza dell’equipaggiamento/dotazioni fornite agli appartenenti alle FF.PP. impegnate nei servizi di O.P. a presidio del regolare svolgimento delle consultazioni elettorali.

Nello specifico, la “branda da campo” fornita agli appartenenti alle FF.PP. a presidio dei seggi, é apparsa specificamente destinata a situazioni emergenziali e imprevedibili (caratteristiche certamente non attribuibili a consultazioni elettorali) come le calamità naturali, e, pertanto, ad avviso del personale rappresentato e delle OO.SS. poco conformi e consoni ad un uso che miri a ripristinare un minimo ma necessario recupero psicofisico a cui si è chiamati durante il delicato servizio in argomento.

A tale discutibile dotazione si aggiunge la ancor più eclatante assenza di un cuscino, necessario per assumere una corretta postura nei momenti di riposo, come anche l’abbinamento di lenzuola monouso (di tipo “vagone letto”).

