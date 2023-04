“Malore in volo, poi lo schianto in giardino”: il dramma del parà Gianluca, 49 anni

Roma, 14 apr 2023 – Un malore improvviso mentre si trovava in cielo, pronto a lanciarsi come tante altre volte aveva fatto in vita sua. Una tragedia assurda quella che ha visto perdere la vita Gianluca Spina, paracadutista di 49 anni di origini calabresi e membro del 186° reggimento della Folgore di stanza a Siena.

Come raccontato dal Corriere della Sera, l’uomo ha perso la vita nel pomeriggio del 13 aprile a Orentano, nel Comune pisano di Castelfranco di Sotto, dove stava effettuando un lancio di prova insieme ad altri commilitoni.

Inutili, purtroppo, i tentativi di soccorrerlo non appena arrivato a terra.

