FORZE DELL’ORDINE, USIF: “A BOLZANO ALLOGGI E MEZZI PUBBLICI GRATUITI. UN ESEMPIO PER TUTTI”

Roma, 15 apr 2023 – Il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano ha approvato una mozione, presentata da Marco Galateo (Fratelli d’Italia), che adotta misure necessarie affinché parte degli appartamenti costruiti in cambio delle ex proprietà del demanio militare siano messe a disposizione del personale delle forze di polizia, delle forze armate e della protezione civile, e per ripristinare la gratuità dei mezzi di trasporto sulla rete pubblica provinciale per gli appartenenti alle stesse categorie in particolare lungo il tragitto casa-lavoro-casa.

L’Unione Sindacale Italiana Finanzieri esprime “soddisfazione per la decisione presa dalla Provincia di Bolzano e auspica che tale decisione possa essere esempio per tutte le amministrazioni locali sull’intero territorio nazionale”.

Lo dichiara, in una nota, Vincenzo Piscozzo, Segretario Nazionale dell’Unione Sindacale Italiana Finanzieri (USIF).