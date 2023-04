I VERTICI DEL S.I.M.-MARINA RICEVUTI DAL SINDACO DELLA SPEZIA

Roma, 15 apr 2023 – Questa mattina i vertici del SIM MARINA, il Segretario Generale Walter GIANARDI, il Segretario Regionale Warner GRECO, il Presidente Antonio COLOMBO, sono stati ricevuti dal Sindaco della Spezia, Pierluigi PERACCHINI, alla presenza del Presidente del Consiglio Comunale Maurizio PISCOPO e dell’Assessore ai lavori pubblici con delega ai rapporti con le Forze Armate Pietro CIMINO.

SIM Marina è orgogliosa dell’attenzione ricevuta anche perché ritiene molto importante

l’integrazione dei Militari unitamente alle loro famiglie all’interno di una città fortemente caratterizzata dalla presenza della Marina Militare.

Realtà come La Spezia, Taranto, Augusta, Brindisi e Ancona, da anni sono ormai crocevia, nonchè insediamento di famiglie di Militari, che con la loro presenza, oltre ad offrire sicurezza, diventano un vero patrimonio per le stesse. Qui nel levante ligure, i militari della Marina sono da considerare una grande comunità presente sul territorio, dove in questi ultimi anni sono riusciti a dare anche il loro contributo alla crescita della città partecipando alla vita politica e risultando eletti all’interno di giunte amministrative sia comunali che regionali.

Nel corso dell’incontro sono stati trattati argomenti di primo piano per i colleghi quali

le aree militari, la logistica nei dintorni delle strutture di Forza Armata, il riconoscimento di incentivi al pari dei residenti per coloro che lavorano continuativamente in città.

SIM Marina è certa che questo primo incontro conoscitivo segnerà l’avvio di un’importante relazione con l’Amministrazione cittadina e di un futuro coinvolgimento su temi che potranno incidere sul personale militare e le loro famiglie.

La Spezia, 14 Aprile 2023

La Segreteria Regionale SIM Marina