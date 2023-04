Il Ministro Crosetto convoca i sindacati militari- ASPMI

Roma, 15 apr 2023 – È notizia di oggi che il Ministro della Difesa Guido Crosetto convoca i sindacati militari.

Ottima decisione necessaria a dar seguito alle disposizioni che la Legge n.46 del 2022 impone in tema di Organizzazioni Sindacali Militari.

I Temi da trattare saranno tanti e non mancherà, di certo, la predisposizione sinergica di confronto che ASPMI ha sempre adottato.

Ci rammarica, però, che tale gesto di attenzione del Ministro Crosetto venga strumentalizzato da qualche sigla sindacale come una risposta ad una pseudo richiesta “fumosa” di incontro.

Tale atteggiamento, puerile e infantile, denota una cultura sindacale che rasenta il ridicolo.

Il gesto di attenzione del Ministro Crosetto, in questo particolare momento delicato per i sindacati militari, non può e non deve essere, per rispetto all’intelligenza del personale militare, relegato ad un fantomatico desiderio di “qualcuno”.

La volontà Politica è altra cosa! È il desiderio della compagine Governativa di attuare i principi democratici e di libertà sindacale contenuti nella Legge 46 del 2022.

Associazione Sindacale Professionisti Militari

I fondatori

Francesco Gentile

Leonardo Mangiulli