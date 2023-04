MINISTRO CROSETTO E SINDACATI MILITARI: A MAGGIO IL PRIMO INCONTRO.

Roma, 15 apr 2023 – SIAM – Apprendiamo con soddisfazione che il Ministro Crosetto ha definito la data per incontrarci.

Il prossimo 8 maggio sarà l’occasione propizia per il Segretario Generale del SIAM, Paolo Melis, di avviare il dialogo con il vertice della Difesa.

Gli argomenti che siamo intenzionati a trattare sono molti e di non poca importanza: dalle risorse per il contratto al problema dell’invecchiamento del personale in servizio (conseguenza della legge 244/2012 di revisione dello strumento militare); dalla previdenza complementare alle voci sull’intento di prolungare l’età pensionabile.

Tra gli argomenti di discussione porremo poi l’attenzione sull’emanazione dei decreti per definire il quadro di operatività dei sindacati militari.

Questo è il primo passo ufficiale del Ministro della Difesa verso il confronto con i Sindacati militari iscritti all’albo e segna finalmente il via ad una nuova stagione per la rappresentatività del personale militare, caratterizzata da un ruolo sempre più centrale dei sindacati militari.

E’ il cambiamento per il quale il SIAM si è sempre battuto e continuerà a farlo.

SIAM