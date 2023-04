«Vi faccio vedere come muore un italiano»: Giorgia Meloni ricorda Fabrizio Quattrocchi a 19 anni dalla morte in Iraq

Roma, 15 apr 2023 – «Un uomo coraggioso che ha dimostrato ai suoi carnefici e al mondo l’orgoglio di essere italiani», scrive la presidente del Consiglio.

«Vi faccio vedere come muore un italiano». La premier Giorgia Meloni, sui social, ricorda Fabrizio Quattrocchi nell’anniversario della sua morte, citando la frase pronunciata in un video dal contractor ai suoi carnefici, prima che lo uccidessero il 14 aprile 2004 in Iraq.

«A 19 anni dalla sua morte, non dimentichiamo Fabrizio Quattrocchi, un uomo coraggioso che ha dimostrato ai suoi carnefici e al mondo l'orgoglio di essere italiani», scrive la presidente del Consiglio.

