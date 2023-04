I CARABINIERI CACCIATORI OPERANO IN EMERGENZA, SE NON SIETE PRONTI RITORNATE ALLA “CONFORT ZONE” DEL LAVORO DI STAZIONE. UN’OFFESA O UN COPIONE RECITATO MALE? LE FICTION LASCIAMOLE AGLI ATTORI

Roma, 16 apr 2023 – USMIA. Francamente, non vorrei trovarmi nei panni dell’Ufficiale che, allo scopo di esaltare un reparto composto da specialisti, quali i Carabinieri Cacciatori – di cui è superfluo enfatizzare le valorose gesta-, pur non volendo, è rimasto intrappolato in un vespaio di critiche e commenti, sicuramente prevedibili, che purtroppo hanno causato esattamente l’effetto contrario di quello auspicato.

Così esordisce il Segretario Generale Carmine Caforio, e aggiunge: sarò considerato anche una voce fuori dal coro, ma non me la sento di criticare l’Ufficiale designato a recitare quel copione riuscito male, anche se, da utente, ancor prima che da semplice Carabiniere, non riesco ancora a spiegarmi come mai, ai professionisti della comunicazione del Comando Generale, sia sfuggita l’analisi di quel breve spezzone televisivo circa gli effetti che avrebbe provocato la sua diffusione in rete. L’ARTICOLO COMPLETO CONTINUA QUI >>>



