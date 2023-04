Catania, gdf sequestra due tonnellate di cocaina in mare

La gdf di Catania ha sequestrato due tonnellate di cocaina, per un valore di mercato stimato in oltre 400 milioni di euro, al largo della costa orientale della Sicilia.

La droga era imballata, per evitare infiltrazioni d’acqua e l’inabissamento, in circa 70 colli galleggianti scortati da un dispositivo luminoso di segnalazione e tenuti insieme da reti. Sarebbe un carico di sostanze stupefacenti lasciato in mare da navi cargo che doveva essere poi recuperato e trasportato sulla terraferma. L’ARTICOLO COMPLETO LO TROVI QUI >>>

.