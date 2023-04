Roma, 17 apr 2023 – Pubblicato il Bando del Concorso 168 Allievi Marescialli Marina 2023, valido per l’ammissione al 26° corso biennale (2023 – 2025) per Allievi Marescialli della Marina.

I 168 posti del Concorso Allievi Marescialli Marina 2023 sono così ripartiti:

150 posti nel Corpo Equipaggi Militari Marittimi

18 posti nel Corpo delle Capitanerie di Porto

L’unica aliquota riservata, per un totale del il 10% dei posti è a favore del coniuge e dei figli superstiti, ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio, nonché dei diplomati delle Scuole militari e degli assistiti dall’Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Militari di Carriera dell’Esercito, dall’Istituto Andrea Doria per l’assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina Militare, dall’Opera Nazionale per i Figli degli Aviatori e dall’Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Militari dell’Arma dei Carabinieri di cui agli articoli 645 e 681 del citato Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in possesso dei prescritti requisiti. I posti riservati eventualmente non ricoperti per insufficienza di concorrenti riservatari idonei saranno devoluti, nell’ordine della graduatoria di merito, agli altri concorrenti idonei.

Per partecipare al Concorso 168 Allievi Marescialli Marina 2023 è necessario:

essere cittadini italiani e godere dei diritti civili e politici

aver compiuto il 17° anno di età e non aver superato il giorno di compimento del 26° anno di età alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande (8 Maggio 2023) oppure non aver superato il giorno di compimento del 28° anno di età se si ha già prestato servizio militare obbligatorio o volontario

aver conseguito o essere in grado di conseguire entro l’anno solare 2023 un diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale (diploma di maturità) o quadriennale integrato dal corso annuale, previsto per l’ammissione ai corsi universitari

Tutti gli altri requisiti possono essere consultati leggendo il Bando di Concorso.