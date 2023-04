Concorso 245 Allievi Scuole Militari 2023 (Esercito, Marina, Aeronautica)

Roma, 17 apr 2023 – Pubblicato il Bando del Concorso 245 Allievi Scuole Militari 2023 valido per l’ammissione ai licei annessi alle Scuole Militari dell’Esercito, alla Scuola Navale Militare e alla Scuola Militare Aeronautica per l’anno scolastico 2023-2024.

Sono indetti i seguenti Concorsi:

140 posti per l’ammissione alle Scuole Militari dell’Esercito, così ripartiti:

«Nunziatella» di Napoli:

3° liceo classico: 20 posti

3° liceo scientifico: 40 posti

«Teuliè» di Milano:

3° liceo classico: 20 posti

3° liceo scientifico: 42 posti

3° liceo scientifico, opzione scienze applicate: 18 posti

65 posti per l’ammissione alla Scuola Navale Militare «Francesco Morosini» di Venezia, così ripartiti:

3° liceo classico: 19 posti

3° liceo scientifico: 46 posti

40 posti per l’ammissione alla Scuola Militare Aeronautica «Giulio Douhet» di Firenze così ripartiti:

3° liceo classico: 18 posti

3° liceo scientifico: 22 posti

Dei posti messi a concorso per ciascun ordine di studi il 50% è riservato ai concorrenti idonei al termine delle prove concorsuali che sono orfani di guerra (o equiparati) ovvero orfani dei dipendenti civili e militari dello Stato deceduti per ferite, lesioni o infermità riportate in servizio e per causa di servizio. I posti riservati di cui sopra eventualmente non ricoperti per mancanza di concorrenti idonei appartenenti alle suindicate categorie di riservatari saranno devoluti agli altri concorrenti idonei.