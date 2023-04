Effetti sul trattamento pensionistico, sull’indennità di ausiliaria e sull’indennità di buonuscita. Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56. Recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate «Triennio 2019-2021».

Roma, 17 apr 2023 – SU RICHIESTA DI ALCUNI UTENTI SI PUBBLICA NUOVAMENTE LA DIRETTIVA IN OGGETTO. TRATTAMENTO PENSIONISTICO E TFS. Effetti dei nuovi stipendi – art. 3.

La norma in disamina contiene la clausola generale degli aspetti incidentali che i miglioramenti economici introdotti dal D.P.R. n. 56/2022 producono sui vari istituti propri del rapporto di impiego militare, ivi compresi gli effetti sul trattamento pensionistico – sia ordinario che privilegiato – e sull’indennità di buonuscita.

In particolare, il comma 2 stabilisce che i benefici recati dal D.P.R. in contesto sono “corrisposti” integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del decreto in esame.

In sostanza, gli incrementi stipendiali previsti dall’art. 2, mediante fissazione dei nuovi

punti parametrali, hanno effetto sul calcolo (o ricalcolo) del trattamento pensionistico,

previo riassorbimento dell’elemento provvisorio di retribuzione.

Di fatto, il conteggio in parola si sviluppa tenendo conto di una prima liquidazione iniziale sulla base degli emolumenti effettivamente “maturati” all’atto della cessazione dal servizio, dando poi luogo a progressive tranche riliquidative in coincidenza di ciascuna decorrenza, successiva alla data di cessazione del dipendente, sotto la quale sono introdotti incrementi stipendiali e degli altri assegni fissi e continuativi. LA CIRCOLARE COMPLETA LA TROVI QUI >>>



