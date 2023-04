SINDACATO DEI MILITARI: DIFESA, CONVOCAZIONE PLENARIA SINDACATI MILITARI: SEGNALATE VIOLAZIONI DELLA L. 46/22. CROSETTO LA FACCIA RISPETTARE NELL’INTERESSE DELL’AMMINISTRAZIONE E DEGLI ISCRITTI

Roma, 17 apr 2023 – Fin dallo scorso 20 febbraio abbiamo segnalato al Ministro Crosetto che fra le 25 associazioni sindacali militari iscritte all’albo almeno 11 non sarebbero in regola con quanto previsto dalla legge 46/22 che in particolare, all’articolo 4, comma 1, letto. i), stabilisce il divieto di intrattenere relazioni di carattere organizzativo o convenzionale, anche per il tramite di altri enti od organizzazioni, con associazioni sindacali non militari. Tale divieto è espressamente ricordato anche dalla disposizione ministeriale attuativa della legge nella parte in cui chiarisce che “è applicabile anche per le attività di consulenza fiscale/previdenziale/assistenziale rese nei confronti degli iscritti”.

Il 22 marzo scorso il Ministro ci ha comunicato di aver interessato lo Stato Maggiore della Difesa e il Comando Generale dell’Arma dei carabinieri per l’avvio della procedura di contestazione delle violazioni prevista dall’articolo 3, comma 4 della legge che potrebbe anche concludersi con un provvedimento di cancellazione dall’albo delle predette associazioni sindacali e la perdita di efficacia delle deleghe rilasciate dagli associati per il pagamento dei contributi sindacali.

Considerata la copiosa documentazione che abbiamo inviato a supporto delle segnalazioni e degli stringenti termini dettati dalla legge per la conclusione dei relativi procedimenti, sarebbe veramente singolare, se non peggio, se il Ministro della difesa Crosetto dovesse insistere nel convocare anche le associazioni sindacali resesi responsabili delle segnalate violazioni.



