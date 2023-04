Carabinieri: Tempi per la vestizione e carico dei materiali di bordo.

Roma, 18 apr 2023 – Quando gli altri cominciavano a pensarci, noi l’avevamo già fatto!!! Il Direttivo Siulm Carabinieri, dato l’argomento di rilevante importanza per il personale, ha chiesto al Comando Generale di risolvere una problematica molto sentita dal personale riguardo la mancata attuazione dell’orario di servizio, soprattutto per i Nuclei/sezioni Radiomobile e Tenenze e Stazioni, nonché reparti Mobili.

Scendendo nei dettagli i militari impiegati, una volta giunti in sede, hanno la necessità di vestire l’uniforme oltre che approntare il veicolo assegnato con strumentazione e dotazioni di armamento per svolgere l’attività comandata. Va da sé che sia per prelevare e porre in carico tutto il materiale, che per riporlo, c’è bisogno di tempo stimato in 10/15 minuti ad operazione.

Sebbene la questione fosse già stata rappresentata, giungono voci che tuttora, si ordini al personale di intraprendere il servizio di pattuglia/perlustrazione senza prendere in considerazione il tempo necessario per le già menzionate operazioni che, in questo caso, obbliga i militari ad approntare l’autovettura sebbene ancora liberi dal servizio. È solo il caso di evidenziare che diverse sentenze della Corte di Cassazione, la n. 15734 del 2003, la n. 19273 del 2006, la n. 19358 del 2010, nonché l’ordinanza 5437 del 2019, sanciscono e consolidano il principio del diritto alla retribuzione per il tempo del c.d. “cambio tuta”. Nello specifico la Corte sancisce che “indossare la tuta da lavoro in azienda, seguendo le modalità impartite dal datore di lavoro, fa parte del tempo lavorativo e va pagato”.

Quindi il Direttivo Siulm Carabinieri ha chiesto al Comando Generale, di intervenire dando un indirizzo certo sul come intraprendere il servizio, che a nostro avviso, coincide con l’orario indicato nel memoriale prevedendo nello stesso anche il tempo impiegato per indossare l’uniforme e l’approntamento dei mezzi di servizio con strumentazione e dotazione di armamento.

