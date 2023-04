Il SIAM sulla Vicenda appalti: fiducia nella magistratura e nella trasparenza garantita dai sindacati

Roma, 22 apr 2023 – Il Sindacato Aeronautica Militare – SIAM, condivide quanto espresso dai vertici dell’A.M. in merito alle notizie emerse negli ultimi giorni circa l’iniziativa della Magistratura nei confronti di alcuni appartenenti all’Aeronautica per vicende legate ad appalti, per la quale il SIAM esprime piena fiducia nell’azione dell’autorità giudiziaria affinché si chiariscano quanto prima eventuali responsabilità.

In tal senso riteniamo strategico e fondamentale l’azione di contrasto e prevenzione che i sindacati come il nostro possono svolgere nei confronti di possibili situazioni di illegalità che dovessero verificarsi, proprio grazie all’incremento della trasparenza della quale sono portatori, aspetto di cui la politica dovrebbe tenere conto in fase di revisione della legge 46/2022 che disciplina l’attività delle associazioni sindacali militari, ampliandone i campi di azione. SIAM