ASPDI / Ufficiali Medici e Sottufficiali Infermieri COVID-19 – Un passo in avanti verso la stabilizzazione

Roma, 23 apr 2023 – Attraverso la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge del 22 aprile 2023 n.44 è stato fatto un primo passo in avanti per la stabilizzazione degli Ufficiali Medici e dei Sottufficiali Infermieri arruolati a tempo determinato per l’emergenza Covid-19.

ASPMI, ininterrottamente, si è adoperata, e continuerà a farlo, per la stabilizzazione a tempo indeterminato degli “Angeli della Sanità”, come li ha sempre chiamati fin dal primo ingresso tra le fila del personale militare.

Il comma dell’articolo del Decreto Legge emanato dal Governo garantisce l’assunzione di 16 Ufficiali Medici e di 120 Sottufficiali Infermieri mediante concorsi straordinari da bandire nell’anno 2023.

I posti messi a concorso però non bastano a stabilizzare tutti i nostri Ufficiali e Sottufficiali che hanno operato e operano con grande spirito di sacrificio e di abnegazione a sostegno della Sanità Militare e della Nazione. Ci spiace dover ricordare che gli “Angeli della Sanità” sono stati arruolati d’urgenza nel momento più critico per la Nazione quando sembrava non esserci un barlume di speranza per i cittadini Italiani ed essi, armati di altruismo e generosità, in ottemperanza al giuramento prestato, si sono messi in prima linea per portare, nonostante il rischio e l’incertezza, aiuto concreto alla Popolazione.

Accogliamo con soddisfazione il gesto fatto dal Governo Meloni, che consideriamo un primo passo in avanti verso la loro stabilizzazione.

ASPMI continuerà a rivendicare ulteriori posti a concorso utili a stabilizzare i tanti che ancora, per colpa di una “parola” nel comma del Decreto Legge, sicuramente causata dall’urgenza nell’emanazione del disposto normativo, non trovano giusta collocazione e il giusto riconoscimento.

Siamo fiduciosi che, in fase di conversione in Legge, l’intero Parlamento corra ai ripari attraverso gli adeguati emendamenti al testo oggi in vigore.

ASPMI ha già iniziato a sollecitare tutta la compagine Politica e i mass-media affinché vengano accesi i riflettori su questa necessaria modifica normativa per dare a chi ha prestato servizio al Paese nel momento di necessità non venga ora dimenticato.

Facciamo appello a tutte le Sigle Sindacali del Comparto, che si uniscano a questa ulteriore battaglia di ASPMI per permettere la stabilizzazione dei nostri “Angeli della Sanità”.

Roma, 23 aprile 2023

Associazione Sindacale Professionisti Militari

I fondatori

Francesco Gentile

Leonardo Mangiulli