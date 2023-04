Sudan, via al rimpatrio di 140 italiani: aereo già in volo | Borrell sente i leader delle fazioni in contrasto: “Subito il cessate il fuoco”

Roma, 23 apr 2023 – I combattimenti tra l’esercito e un gruppo paramilitare entrano nella seconda settimana. In quasi tutto il Paese internet ha smesso di funzionare. Tajani: “Entro stanotte connazionali in sicurezza, lunedì saranno in Italia”.

In Sudan, dove continuano gli scontri nonostante una tregua concordata tra le parti, i 140 italiani presenti stanno evacuando il Paese.

I C-130 arrivati da Gibuti a Karthoum hanno preso i nostri concittadini e sono in volo di nuovo verso Gibuti, ha spiegato il ministro Tajani. Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha ribadito: “Metteremo in sicurezza e porteremo in salvo tutti i nostri connazionali”.

Intanto, gli Stati Uniti hanno completato l'evacuazione del personale della loro ambasciata, temporaneamente chiusa. Anche la Francia e la Germania hanno avviato le operazioni per l'evacuazione dei loro cittadini. Borrell (Ue) sente i leader delle due fazioni in contrasto: "Subito il cessate il fuoco".



