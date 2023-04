Dai corpi militari alle università, ecco come si diventa 007 in Italia. I servizi hanno iniziato ad attingere alle Università, enti di ricerca e anche a imprese private

Roma, 24 apr 2023 – Ritaglio di giornale ripreso da IlSole24ore.com – Come si entra nei servizi? Il sistema della sicurezza e informazione della Repubblica da oltre 15 anni è cambiato, con la legge varata nel 2007 dal governo Prodi, che ha messo la presidenza del consiglio in cima alla piramide delle nostre agenzie.

Che sono due: Aise (ex Sismi) per la sicurezza esterna, e Aisi (ex Sisde) per quella interna. Sopra c’è il Dis, che è l’organo di cui si avvalgono il Presidente del Consiglio dei ministri e l’Autorità delegata (con il governo Meloni è il sottosegretario Alfredo Mantovano) per l’esercizio delle loro funzioni e per assicurare unitarietà nella programmazione della ricerca informativa, nell’analisi e nelle attività operative di Aise e Aisi.

La sede

La sede principale da pochi anni è in Piazza Dante a Roma – inaugurata con una grande cerimonia pochi anni fa…

