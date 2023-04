I ranger si addestrano in Alaska

Roma, 24 apr 2023 – Si è da poco conclusa un’esercitazione congiunta fra i ranger del 4° reggimento alpini paracadutisti e le forze speciali americane in Alaska.​

​

L’attività si è svolta all’interno della Yukon Training Area, zona addestrativa caratterizzata da moderati rilievi montuosi e fitte foreste la cui orografia del terreno ha messo a dura prova il personale addestrato e i materiali in uso. ​

​

In un quadro di particolare realismo ed in uno scenario alquanto sfidante si sono svolte numerose attività: dalle infiltrazioni/esfiltrazioni con motoslitte, con discesa/salita da CH-47, all’aviolancio con la tecnica della caduta libera; dalle ricognizioni speciali ed azioni dirette su obiettivi altamente paganti, alla ricongiunzione con altre unità amiche e alla pianificazione e recupero di cache di rifornimenti.​

​

Per l’occasione, i ranger del 4° reggimento alpini paracadutisti, grazie al loro operato, sono riusciti a integrarsi efficacemente con il personale del 10th Special Forces Group, omologa unità di forze speciali americane. ​(esercito.difesa.it).

