Riconoscimento dei moduli formativi presso l’Accademia Navale, le Scuole Sottufficiali M.M. ed i Centri di Addestramento e di Formazione della Marina Militare e del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera

Roma, 24 apr 2023 – L’organizzazione sindacale continua l’opera in favore del personale militare della Marina Militare e della Guardia Costiera: questa è la volta delle professionalità STCW (Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers).

Com’è noto, il personale imbarcato sulle unità navali della Marina Militare e del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera svolge dei corsi professionali specifici per poter operare a bordo delle unità navali, i cui programmi formativi sono elaborati in ottemperanza alla convenzione internazionale in parola con l’aggiunta di ulteriori conoscenze afferenti ai servizi istituzionali propri della Forza Armata.

Nel 2023 tale formazione trova riconoscimento in qualsiasi contesto del mondo lavorativo, eccezion fatta per il personale della Marina Militare e della Guardia Costiera che opera – come riconosciuto da chiunque – con grande professionalità ma in un contesto normativo che, allo stesso tempo, non riconosce tale merito professionale.

Per queste ragioni, il Sindacato Nazionale Marina – SI.NA.M. – auspica la rapida apertura di un dialogo con i Ministeri di dipendenza, con lo Stato Maggiore di Forza Armata e con il Comando Generale del Corpo allo scopo di porre fine quanto prima a questa inutile discrepanza tra professionalità, tipo di formazione ricevuta, attestazioni professionali e tra chiunque solchi i mari e tutto personale della Marina Militare.

Questa O.S. spera di aggiornarVi presto con notizie favorevoli per il personale Forza Armata.

SI.NA.M