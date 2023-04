SCONTRO FRONTALE, MUORE MILITARE DELL’ESERCITO

Roma, 24 apr 2023 – Incidente mortale nel pomeriggio di sabato, intorno alle 19:30, sulla via Ardeatina a Roma. Alessandro Massimi, caporale dell’Esercito di 45 anni, ha perso la vita dopo un sinistro frontale avvenuto all’altezza di via don Umberto Terenzi, al Divino Amore.

L’uomo – che lavorava alla cittadella militare della Cecchignola – era al voltante della sua Fiat Panda quando, per cause al vaglio degli agenti del IX gruppo Eur, si è scontrato con una jeep Renegade guidata da un 49enne, ferito e ricoverato in ospedale non in gravi condizioni.

