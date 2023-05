Cina e India riconoscono ‘l’aggressione russa’ all’Onu

Roma, 3 mag 2023 – Una prima crepa sembra essersi aperta nell’alleanza tra Vladimir Putin e i suoi partner più stretti. Il contesto è una risoluzione dell’Assemblea generale dell’Onu, non incentrata sulla guerra in Ucraina ma ai rapporti tra le Nazioni Unite e il Consiglio d’Europa, che Cina e India hanno approvato insieme ad altri 120 Paesi.

E nella quale si parla esplicitamente “dell’aggressione della Federazione russa nei confronti dell’Ucraina”.

I due Paesi si erano finora rifiutati di condannare l’invasione russa, e sebbene la mossa non rappresenti un vero e proprio cambio di rotta nella loro politica estera nei confronti di Mosca – visti soprattutto i legami commerciali e militari – il voto è comunque un primo segnale che l’Alto rappresentante per la politica estera dell’Ue, Josep Borrell, ha “accolto con favore”: “La risoluzione – ha sottolineato in un tweet – qualifica chiaramente la guerra contro l’Ucraina come ‘aggressione da parte della Federazione Russa’”.

