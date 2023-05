ASPMI, il sindacato dell’Esercito, scende in campo con “Susan G. Komen” per la lotta ai tumori al seno

Roma, 8 mag 2023 – Domenica 7 maggio, la sigla ASPMI, il sindacato dell’Esercito Italiano, per la prima volta indosserà la maglia ufficiale “RACE FOR THE CURE” e correrà all’evento simbolo della Komen Italia per la lotta ai tumori al seno in Italia e nel Mondo affiancandosi alla squadra dell’Esercito Italiano UNA ACIES.

ASPMI è vicino alle Donne che stanno affrontando o che hanno affrontato un tumore al seno e, aderendo all’iniziativa dell’organizzazione “Susan G. Komen”, desidera dare un fattivo contributo agli obiettivi della stessa: tenere alta l’attenzione su questa malattia e sull’importanza della prevenzione, sostenere le donne che la combattono, potenziare la ricerca e aiutare le altre associazioni a rendere concrete le loro idee virtuose.

ASPMI, che ha a cuore il personale tutto e le rispettive famiglie, ha ritenuto doveroso partecipare a questa importante manifestazione perché è sempre vicina e attenta a tutte le colleghe dell’Esercito Italiano e a tutte le Donne.

Partecipando a “RACE FOR THE CURE”, ASPMI vuole sensibilizzare sull’importanza della prevenzione oncologica e mostrare solidarietà a chi in questo momento sta combattendo contro un tumore perché come afferma ASPMI: “SOLO SE UNITI SAREMO FORTI” .

Roma, 06 maggio 2023

Associazione Sindacale Professionisti Militari

I fondatori

Francesco Gentile

Leonardo Mangiulli