MARESCIALLI FREQUENTATORI DEL CORSO TRIENNIALE: ULTIMO ANNO DI TIROCINIO PRATICO PRESSO LA STAZIONE CARABINIERI E LEZIONI ON-LINE A COMPLETAMENTO DEL CICLO DI STUDI. IN ATTESA DI NUOVE RISORSE, SFRUTTIAMO AL MEGLIO QUELLE GIÀ A DISPOSIZIONE

Roma, 8 mag 2023 – USMIA. Da un lato una pandemia che ha terrorizzato il mondo intero mettendo in ginocchio l’economia globale, dall’altro l’ingegno delle varie Amministrazioni pubbliche che, sfruttando appieno la tecnologia, hanno continuato a svolgere efficacemente le proprie funzioni. Così, anche l’Arma dei Carabinieri, per non subire blocchi irreparabili, soprattutto nell’ambito delle incessanti attività didattiche e di aggiornamento in favore del personale, ha dovuto istituire corsi di formazione a distanza.

Un metodo innovativo, che ha fornito ottimi risultati, sia in termini di apprendimento, sia di benessere (possibilità per i militari interessati di organizzare la propria vita privata e familiare), senza considerare il sostanziale risparmio economico e di risorse umane a vantaggio dell’Amministrazione e dell’efficienza istituzionale.

Allora, se oggi la tecnologia ci consente tutto questo, perché usufruirne solo in caso di emergenza? Alla domanda, USMIA Carabinieri – tramite il Segretario Generale Carmine Caforio – avrebbe un suggerimento da dare al Comando Generale dell’Arma: istituire un “tavolo tecnico” che possa rivalutare il programma del corso triennale per la formazione dei Marescialli.

L’obiettivo: svolgere l’ultimo anno, il terzo, presso la Stazione Carabinieri, effettuando un tirocinio pratico abbinato a lezioni online con un tutor di riferimento presso la Scuola Marescialli; quest’ultima figura, incaricata di seguire il militare sino al conseguimento della laurea (peraltro, nel mondo accademico, sono già previsti stages e tirocini pratici con piena valenza in termini di crediti formativi). L’ARTICOLO CO0MPLETO CONTINUA QUI >>>

