UCRAINA / Farnesina, gli italiani lascino immediatamente l’Ucraina

Roma, 8 mag 2023 – Ritaglio di articolo ripreso dall’ANSA. – “Si continuano a registrare sempre più pesanti attacchi missilistici a Kiev e in tutto il territorio ucraino.

Si raccomanda la massima prudenza. Tutti i viaggi verso l’Ucraina, a qualsiasi titolo, sono assolutamente sconsigliati.

Ai connazionali ancora presenti in Ucraina è fortemente raccomandato di utilizzare i mezzi tuttora disponibili, inclusi i treni, per lasciare immediatamente il Paese, negli orari in cui non è in vigore il coprifuoco”.

E’ quanto si legge sul sito Viaggiare Sicuri, gestito dall’Unità di Crisi della Farnesina, in un aggiornamento odierno pubblicato anche sulla homepage dell’ambasciata d’Italia a Kiev. L’ARTICOLO COMPLETO LO TROVI QUI >>>



